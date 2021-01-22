Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi NATO karargahında gerçekleşti. Görüşmede NATO-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Bakan Çavuşoğlu, NATO ittifakının içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstlendiğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.

"Vize serbestisi AB'nin sözü, mutlaka hayata geçmeli"

Çavuşoğlu, temaslarının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamada bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel temaslarına ilişkin açıklama yapıyor. https://t.co/wyBjf4xWQO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2021

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

(Türkiye-AB ilişkileri) "Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

"Vize serbestisi AB'nin sözü, mutlaka hayata geçmeli"

"Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz."

"Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz."

"Ege'de kara suları konusunda Türkiye'nin tavrı değişmemiştir."

"Yunanistan provokasyona devam ediyor."