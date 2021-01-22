Brüksel'deki görüşmeden sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, AP'nin Türkiye'yle ilişkilerin geliştirilmesinde yapıcı rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "AP Türkiye’ye karşı ön yargılı ve ayrımcı yaklaşımından vazgeçmeli" vurgusunda bulundu. AP'nin 2021 Türkiye Raporu'nun tarafsız ve dengeli olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, raporda Türkiye'nin adaylık statüsüne vurgu yapılmasının önemine de işaret etti.

Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.