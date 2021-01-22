Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldi.
Brüksel'deki görüşmeden sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, AP'nin Türkiye'yle ilişkilerin geliştirilmesinde yapıcı rol oynaması gerektiğini kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu, "AP Türkiye’ye karşı ön yargılı ve ayrımcı yaklaşımından vazgeçmeli" vurgusunda bulundu. AP'nin 2021 Türkiye Raporu'nun tarafsız ve dengeli olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, raporda Türkiye'nin adaylık statüsüne vurgu yapılmasının önemine de işaret etti.
Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.
Avrupa Parlamentosu ilişkilerimizin geliştirilmesinde yapıcı rol oynamalı.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 22, 2021
AP Türkiye’ye karşı önyargılı ve ayrımcı yaklaşımından vazgeçmeli.
AP’nin 2021 Türkiye Raporu tarafsız ve dengeli olmalı, ülkemizin adaylık statüsüne vurgu yapmalı.@NachoSAmor pic.twitter.com/Ji6Mv5qB8T
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