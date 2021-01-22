Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmaları sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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Etiketler: MİT Son Dakika Terörle Mücadele
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