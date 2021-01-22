Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, MSB Ankara Özel Bakım Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli olan subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaşlar, kimsesiz olup da bakım ve gözetime muhtaç olanlara korunma, bakım ve tedavi hizmetleri sunuyor.

Kuruluştan 183 kişi faydalanıyor

TSK'nın dayanışma, bağlılık ve kadirşinaslık niteliklerine uygun olarak hizmet veren kuruluştan hali hazırda 183 kişinin faydalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Pandemi döneminde ise yüksek riskli gurupta olan büyüklerimizin sağlıklarını korumak adına ciddi tedbirler alındı." denildi.

"321 kişinin koronavirüs aşıları başarılı şekilde gerçekleştirildi"

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Huzurevleri, Yaşlı Bakım Merkezleri ve Özel Bakım Merkezlerine tanınan aşı önceliği kapsamında 21 Ocak 2021’de Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Özel Bakım Merkezimizde kalan büyüklerimize Koronavirüs aşısı yapıldı. Bakım merkezimizde görev yapan personelimizle birlikte toplam 321 kişinin koronavirüs aşıları başarılı şekilde gerçekleştirildi."