Sultan 2. Abdülhamid’in torunu ve Osmanoğlu hanedanı reisi 91 yaşındaki Dündar Osmanoğlu, 18 Ocak'ta Şam'da hayatını kaybetti.

Osmanoğlu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze namazına Osmanlı Hanedan mensupları katıldı.

2. Abdülhamid Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Kendisi Suriye Şam doğumlu. Suriye'deydi ve sağlık sıkıntıları vardı. Son dönemlerinde kendisi biraz toparlamıştı ama hakkın rahmetine kavuştu bizim için çok önemliydi." dedi.

Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazında caminin dışında da birçok vatandaş saf tuttu.

1930 yılında Şam'da dünyaya gelen Dündar Osmanoğlu, Sultan 2. Abdülhamid'in oğlu Mehmed Selim Efendi'nin erkek çocuğuydu. Dündar Osmanoğlu 2017 yılında Osmanlı Hanedan reisi olmuştu.