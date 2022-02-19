Antiviral koronavirüs ilacı Molnupiravir kullanıma girdi.

Hayati riski olan gruplar için kullanılıyor. Bu nedenle risk grubundakilerin hafif belirtilerde dahi test yaptırması öneriliyor.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Molnupiravir'in hafif orta seyirli koronavirüs hastalarının tedavisinde ilk beş gün içerisinde başlanması tavsiye ediliyor" dedi.

65 yaş üstü ve belirlenen risk gruplarının ilaca erişimi açıldı

ABD'de ve İngiltere'de kullanılan ilaç Türkiye'de de risk grubuna veriliyor.

İlacın kullanılacağı gruplar için kriterler belirlendi.

Doç. Dr. Kayıpmaz konuyla ilgili şunları söyledi:

"65 yaş üstündeki kişiler öncelik grubunda. Son bir yılda kemoterapi almış kişiler, son 6 ay içerisinde radyoterapi almış kişiler, pirimer immün yetmezliği olan kişiler, organ nakli yapılmış kişiler, kemik ili nakli yapılmış kişiler ve AIDS hastaları bu kapsamda değerlendiriliyo. Rituksimab isimli ilaca son bir yıl içerisinde raporlu bir şekilde kullanan kişilerde bu ilacın öncelikli olarak başlanması gereken hedef grubunda."

"İlacın aşısız kişilerde etkinliği yüzde 31"

İlacın aşısız kişilerde etkinlik oranı yüzde 31 olarak gösterildi.

Kayıpmaz, aşı yaptıranlarda daha etkin olması beklenen ilaçla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce yapılan bilimsel çalışmalarda Molnupiravir uygulanan hiç aşı olmamış, hafif orta şiddette ayaktan tedavi alan kişilerde placebo grubuna göre yaklaşık %31 lik bir oranda hastaneye yatışı veya ölümü engellediği bulunmuş bir ilaç."

İlacın kullanım süresi 5 gün. Yan etkileri ise hafif şiddette bulantı ve ishal olarak belirlendi.

