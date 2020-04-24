Koronavirüs, özellikle bağışıklığı zayıf olanları tehdit ediyor. Bebekler de henüz bağışıklık sistemleri yeterince gelişmediği için risk altında. Üstelik onlar maske de kullanamıyor. Bu nedenle yenidoğanları korumak için özel siperlik üretildi. Amaç, virüsün damlacık yoluyla bulaşmasını önlemek.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yaprak Üstün, "Yenidoğanlar hem bağışıklık sistemlerinin tam gelişmiş olmaması nedeniyle çok kırılgan bir grup hem de yeni doğanlar evde ya da bir şekilde hastanede bulunduğu ortamlarda kişiden kişiye temasla bir şekilde koronavirüsü kapma tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Rengarenk siperlikler yeni doğan ünitesindeki hem annelere hem de bebeklere takılıyor. Böylece virüsün damlacık yoluyla bulaşma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Siperlikler sayesinde, anneler, bebeklerini tereddüt etmeden kucaklayabiliyor.