Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 18.08.2023 10:19

Bazı sağlık kuruluşlarına, pandemi ve doğal afetlerde geçici istisnalar sağlanabilecek

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme ile eczaneler, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri ve optisyenlik müesseselerine, pandemi ve doğal afet gibi bazı durumlarda geçici istisnalar getirilebilecek.

Bazı sağlık kuruluşlarına, pandemi ve doğal afetlerde geçici istisnalar sağlanabilecek
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmeliklerde yapılan düzenlemeye göre, eczacılık faaliyetleri ile ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı merkezleri ile optisyenlik müesseselerine yönelik Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında Bakanlıkça geçici olarak istisnalar sağlanabilecek.

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Doğal Afet
Sıradaki Haber
Alzheimer tedavisinde önemli gelişme: Hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Kahramanmaraş'ta göle giren kişi boğuldu
10:44
Batman'da iki grup arasında kavga: 6'sı ağır 19 yaralı
10:46
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
10:45
TCMB'nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
10:37
Eskişehir’de ekipler orman yangınları için 7/24 teyakkuzda
10:45
Oto yıkamada "bagajı sert kapattın" kavgası
Bakanlar Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti
Bakanlar Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti
FOTO FOKUS
Saraybosna kuşatmasına bir nefes: Umut Tüneli
Saraybosna kuşatmasına bir nefes: Umut Tüneli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ