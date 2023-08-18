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Sağlık
TRT Haber 18.08.2023 00:07

Prof. Dr. Gökçen Orhan yaşamını yitirdi

Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Prof. Dr. Gökçen Orhan yaşamını yitirdi
[Fotograf: İHA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." 

 

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Fahrettin Koca
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