Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 17.08.2023 09:36

Pencereyi açarak uyumak bel ve boyun tutulmalarına sebep olabilir

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sıcak havalarda serinlemek için pencereleri açarak uyumanın sabaha karşı sıcaklığın düşmesiyle bel ve boyun tutulmalarına neden olabildiğini söyledi.

Pencereyi açarak uyumak bel ve boyun tutulmalarına sebep olabilir
[Fotoğraf: Depophotos]

Prof. Dr. Levent Öztürk, sıcak ve nemli havaların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gündüz başlayan sıcaklığın gece saatlerine kadar sürdüğüne işaret eden Öztürk, bu durumun uykuya dalmayı zorlaştırdığını dile getirdi.

Uyunan odada ideal sıcaklığın 19-20 derece olması gerektiğini ifade eden Öztürk, serin bir ortamda ince bir örtüyle uyunması tavsiyesinde bulundu.

"Hayatı kısıtlayan durumlar ortaya çıkıyor"

Son dönemlerde artan sıcaklık nedeniyle pencereler açık şekilde uyunduğunu bunun da bazı rahatsızlıklara yol açabildiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Artan sıcaklıkla birlikte özellikleri geceleri 30 derece civarı ortam sıcaklığı oluyor. Yatak odasında klima kullanmayan kişiler için gece uykuya dalmak bir sorun haline geldi ve pencereleri açıyoruz.

Sabaha karşı sıcaklık düştüğü için pencereler açık uyunduğunda bu kez boyun, omuz ve bel tutulmaları gibi kas spazmına neden olan ağrılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Terlemiş olan vücuda rüzgarla birlikte giren soğuk hava kas spazmlarına yol açıyor. Sabah kalktığımızda bel, boyun tutulmaları yaşayabiliyoruz. Hayatı kısıtlayan durumlar ortaya çıkıyor."

Rahat bir uyku için öneriler

Prof. Dr. Öztürk, alınacak bazı önlemlerle rahat bir uyku uyunabileceğini belirtti.

Uyunacak ortamda sıcaklığın düşürülmesi gerektiğini anlatan Öztürk, şu önerilerde bulundu:

"Pencereler açık uyumak yerine, eğer odada iklimlendirme yoksa kullandığımız çarşafı plastik bir poşete koyup soğutucu da birkaç dakika soğutmak işe yarayabilir. Boş parfüm ve sprey şişeleri yatmadan önce soğuk suyla doldurularak yatağın başına konabilir.

Sıcak bastığında yüzümüze, dirsek içi, diz ve ayak bileği bölgelerine biraz su sıkarak rahatlamak mümkün olabilecektir. Kendimizi serinletmeliyiz ancak bunu hastalığa davet çıkarmadan yapmamız gerekiyor."

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
Sıradaki Haber
Türkiye sağlık turizminde "merkez" olma yolunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
09:57
Tayvan lider vekili Lai, Paraguay dönüşü ABD'de mola verdi
09:59
Kuzey Anadolu Fayı stresini transfer etti: Kemerburgaz Fayı alarm veriyor
09:45
Tekirdağ’da 145 bin makaron ele geçirildi
09:39
Tony Blair geri mi dönüyor?
09:45
Emekli maaşları için yeni düzenleme
İspanya'nın Tenerife Adası'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
İspanya'nın Tenerife Adası'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
17 Ağustos'ta Yalova yerle bir oldu
17 Ağustos'ta Yalova yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ