Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 18.08.2023 00:28

Alzheimer tedavisinde önemli gelişme: Hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilecek

Alzheimer, belleği bozan en önemli hastalıklardan biri. Hastalıkla ilgili yeni ilaçlar hasta ve yakınları tarafından umutla takip ediliyor. Alzheimer için yeni geliştirilen bir ilaç tıp dünyasında heyecan yarattı. İlacın 18 ay kullanımında hastalığın ilerlemesini yüzde 30-40 yavaşlattığı belirlendi.

Fatma Demir Turgut
Fatma Demir Turgut
Alzheimer tedavisinde önemli gelişme: Hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilecek

Türkiye'de yaklaşık 800 bin kişi demans hastalıkları ile mücadele ediyor. Alzheimer da bu hastalıkların en önemlilerinden biri.

Yeni geliştirilen "Donanemab" adlı ilaç hasta ve yakınlarının umudunu artırdı.

İlaca ilişkin araştırma, dünyaca ünlü bilimsel tıp dergisi The Journal Of The American Medical dergisinde yayımlandı.

Yaşları 60 ila 85 arasında değişen 1736 kişi arasında yapılan araştırmaya göre yeni alzheimer ilacı, hastalığın bulgularını yüzde 30 oranında yavaşlatıyor.

"18 ay sonunda hastalığın ilerlemesi yüzde 30-40 yavaşladı"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, ilacın alzheimer hastalığıyla ilgili büyük bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik bir ilaç ve görüldü ki gerçekten 18 aylık bir süreç sonunda kullanılan hastalar, kullanmayanlara göre yaklaşık yüzde 30 ila 40 arasında bir ilerlemede yavaşlama görüldü. Alzheimer hastalığı için çok büyük bir gelişme tabiiki bu. Çünkü ilk defa hastalığın seyrine olumlu etkisi olan ilaçlar bunlar."

Gelecek sene piyasaya sürülecek

İlaç, alzheimer hastalarının beyninde oluşan "Beta Amiloid" adlı yapışkan maddeyi temizlemek üzere geliştirildi. Hastalığın erken evresinde kullanılıyor.

Hanağası, ilaçların çok erken konulan teşhislerde işe yaradığını vurguladı.

İlacın gelecek sene piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Alzheimer İlaç
Sıradaki Haber
Prof. Dr. Gökçen Orhan yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
Trump’a 'zehirli madde' dolu mektup gönderen zanlıya 21 yıl 10 ay hapis
00:43
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
00:12
Venezuela Filistin'deki temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltti
00:07
Prof. Dr. Gökçen Orhan yaşamını yitirdi
00:08
DSÖ COVID-19'un BA.2.86 varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak güncelledi
00:04
Trump davasında gizli kanıtlar için düzenlenecek duruşma iptal edildi
Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
FOTO FOKUS
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ