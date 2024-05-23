Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 4 yılda 14 milyon 140 bin hastayı ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği, hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.

Ülkenin dört bir yanında hizmete sunulan bu büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Türk-Japon ortaklığıyla inşa edildi.

Türkiye'de COVID-19 salgınının başlamasından yaklaşık 40 gün sonra ilk etabı hizmete alınan hastanede, öncelikle Kovid-19 hastaları tedavi edildi.

Hastane, 21 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçirildi.

Türkiye'nin önemli sağlık üslerinden biri olarak tanımlanan sağlık kuruluşu, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından da birçok hasta ağırlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hastane, deprem olasılığına karşı 2 bin 68 sismik izolatör ile donatıldı

789 bin 31 metrekare alan üzerine kurulan, 1 milyon 21 bin 265 metrekare kapalı alana sahip olan, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edilen hastane, 10 bloktan ve 3 heliport alanından oluşuyor.

"Genel", "çocuk", "kadın hastalıkları ve doğum", "kalp ve damar hastalıkları", "ortopedi ve nöroloji", "onkoloji", "fizik tedavi ve rehabilitasyon" ile "ruh sağlığı ve hastalıkları" olmak üzere alanında özelleşmiş 8 hastanenin bir arada olduğu sağlık merkezinde, 2 bin 572 hekim ile 3 bin 175 ebe-hemşire görev yapıyor.

456 yoğun bakım ve 2 bin 264 servis yatağı olmak üzere toplam 2 bin 720 yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşunda, 714 poliklinik odası bulunuyor.

Öte yandan, 22'si gün, 3'ü hibrit, 2'si yanık, 1'i acil olmak üzere 92 ameliyathaneli hastane, 500 "özellikli" ameliyat yapılabilecek kapasiteye de sahip.

Kadın doğum, çocuk, erişkin ve travma olmak üzere 30 bin metrekare kapalı alan içerisinde 4 ayrı acil servisi bulunan hastane, 90 küvözlü yenidoğan yoğun bakım ünitesi, inme merkezi, uyku merkezi, genetik hastalıklar tanı ve tedavi merkezi, robotik yürüme, palyatif bakım, girişimsel pulmonoloji hizmetleriyle de ön plana çıkıyor.

414 bin ameliyat, 550 robotik cerrahi yapıldı

Yaşamı simgeleyen "çam" ve "sakura" ağaçlarından aldığı ismiyle açıldığı günden bu yana şifa dağıtmayı sürdüren hastanede, 4 yıl içerisinde 3 milyon 720 bini acil servislerde olmak üzere toplamda 14 milyon 140 bin hastaya hizmet verildi.

Bugüne kadar 326 bin 440 hastanın yatarak, 60 bin 100 hastanın ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede, günde 285 olmak üzere 414 bin ameliyat, 550 robotik cerrahi ameliyatı yapıldı.

Hastanede nakil cerrahisi kapsamında, 34 canlı ve 3 kadaverik olmak üzere 37 böbrek nakli, 10 canlı ve 8 kadaverik olmak üzere 18 karaciğer nakli, 231 kornea nakli, 39 allojenik ve otolog pediatrik kemik iliği nakli, 14 otolog erişkin kemik iliği nakli ile 8 yapay kalp işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca, 27 kişiye özel doğum odası ve 1 suda doğum alanı bulunan sağlık kuruluşunun kadın doğum hastanesinde 54 bin 837 doğum, 51 bin 430 ameliyat ve 489 embriyo transferi yapıldı.

Acil servisler günlük 7 bin 500 hastaya hizmet verecek düzeyde

Günlük asgari 7 bin 500 hastaya hizmet verecek düzeyde modern tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet veren hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesindeki Kalp Damar Hastanesi'nde bugüne kadar 46 bin 444 anjiyografi, 11 bin 790 perkütan koroner girişim, 6 bin 94 açık kalp ameliyatı yapılırken, Fizik Tedavi Hastanesi'nde 572 bin 480 hastaya fizik tedavi hizmeti verildi.

Ayrıca hastanede, el cerrahisi alanında 3 bin 524 el cerrahisi elektif ameliyat, 4 bin 442 tendon tamiri, 4 bin 157 sinir tamiri; göz alanında 4 bin 382 hastaya rop taraması, endoskopi ünitesinde 115 bin 159 endoskopi işlemi, girişimsel radyolojide ise 56 bin 408 işlem gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

'Avrupa'nın en büyük yanık merkezi'nde 18 bini aşkın kişi tedavi edildi

Genel Hastane'de yer alan ve "Avrupa'nın en büyük yanık merkezi" olarak tanımlanan 61 yataklı ve 2 ameliyathaneli yanık merkezinde ise 18 bin 976 yanık tedavisi gerçekleştirildi. Merkezde, 2 bin 550 hastaya yatarak tedavi verildi, 9 bin 368 kişi ise ameliyat edildi.

Hiperbarik oksijen ünitesinde 596 hasta tedavi alırken, Hemodiyaliz Ünitesi'nde 7 bin 444 hastaya diyaliz uygulandı. Kemoterapi ünitesinde 8 bin 831 hastaya 94 bin 573 kemoterapi seansı uygulandı.

Şehir Hastanesi'ndeki laboratuvarda 4 yılda, 24 patoloji uzmanı tarafından 2 milyon 794 bin 940 tetkik yapılırken, görüntüleme alanında 1'i açık 8 MR cihazı ile 841 bin 136, 7 BT cihazı ile 1 milyon 114 bin 100, 26 ultrason cihazı ile 882 bin 843 çekim gerçekleştirildi.

Sağlık turizmi kapsamında ise 60'a yakın farklı ülkeden binlerce hastaya robotik cerrahi, tıbbi onkoloji, kalp ve damar cerrahisi, gastroenteroloji, göz gibi medikal cerrahi işlemlerinde hizmet sunuldu.

"İstanbul'un göz bebeği bir hastanemiz var"

Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin "bütün alanlarda hizmet sunulması" mantığıyla çalıştığını, dolayısıyla bir hastanın buraya geldiğinde başka bir sağlık kuruluşuna gitmeye ihtiyaç duymayacağı şekilde tüm tıbbi hizmetleri burada alabildiğini anlattı.

Şehir hastanelerinde güvenli, hızlı ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Sağlam, bunun da hastalar tarafından tercih edilmelerinde etken olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Sağlam, "Günlük olarak 100 bin insan giriş-çıkışı oluyor. Ciddi bir rakam ve bu rakamın yönetilmesi de bizim açımızdan çok önemli. Günlük olarak 25 bin hastaya hizmet verecek bir kapasitemiz var." bilgisini verdi.

Bünyelerindeki hastanelerin ve buralardaki birimlerin özelliklerinden bahseden Necdet Sağlam, çocuk hastanelerinin en büyük yatak kapasitesine sahip olduğunu, yan dallarıyla bütün çocuk branşlarında hizmet verildiğini dile getirdi.

Sağlam, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin birçok özel hastaneden çok daha konforlu bir binaya sahip olduğunu söyleyerek, "Hastalarımızın ve yakınlarının hizmete rahatlıkla ulaşabildiği bir mekan. Bu anlamda kamunun, aslında İstanbul'un göz bebeği bir hastanemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden, örnek bir hastanemiz. Çalışanlarımızın mutlu, hastalarımızın güvenli hizmet alabildiği bir merkez olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Bu pistler bütün Türkiye'ye hizmet ediyor"

Prof. Dr. Necdet Sağlam, sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara kemik iliği nakilinden organ nakline ve genel sağlık hizmetlerine kadar her alanda hizmet sunulduğunu dile getirdi.

Hastanedeki 3 heliport alanına da dikkati çeken Sağlam, "Bu pistler bütün Türkiye'ye hizmet ediyor. Özellikle pandemi döneminde bu heliportların ciddi desteğini gördük sağlık hizmeti anlamında. Acil durumlarda ambulans helikopterlerimiz bu pistleri kullanıyor. Gerek hastanemize gerekse başka yerlere nakiller için de bu alan kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlam, teknolojik altyapısı konusunda ve görüntüleme hizmetlerinde diğer hastanelere göre ciddi bir üstünlükleri olduğunu belirterek, "8 tane MR'ımız var. Bunlardan 1'i açık MR. Ameliyathanelerimizin sayısı oldukça fazla ve bu ameliyathaneler verimli şekilde çalışıyor. Bu ameliyathanelerde robotik cerrahi de yapılıyor. Böbrek, karaciğer ve diğer sindirim sistemiyle ilgili ameliyatlar robotik cerrahide ön plana çıkıyor." bilgisini verdi.

"Hastanemizdeki kapasiteyi arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, hastane ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz, kamu-özel ortaklığına çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Birlikte bir ekip olarak çalışıyoruz. Hastanemizdeki kapasiteyi arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Poliklinik hizmetleri, ameliyatlar ve günübirlik tedavilerle ilgili özellikle son 1 ayda, Bakanlığımızın da desteğiyle hekim sayımızın artmasıyla birlikte yüzde 30'lu, 40'lı rakamları da gördük kapasite artışında. Kapasiteyi daha da çok arttırıp insanlarımıza hızlı, güvenli ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Çünkü kamuya güven hastalarımızda arttı. Özellikle pandemi döneminde gösterdiğimiz başarıdan dolayı kamu hizmetine bir güven oluştu. Bu güvenin de en bariz örneği Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz. Fiziksel altyapısıyla, bina konforuyla, yönlendirmesiyle ve sağlık hizmetine kolay ulaşılabilir ve güvenli olmasıyla öne çıkıyor. Bu başarımızı arttırmayı, kendimizle yarışmayı düşünüyoruz."