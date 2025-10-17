Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
Sağlık
AA 17.10.2025 14:58

Bakanlıktan kıyafet düzenlemesi: Ebeler mürdüm, hemşireler lacivert giyecek

Sağlık Bakanlığınca kıyafetlerin standart hale getirilmesine ilişkin yapılan düzenlemeyle hemşireler lacivert, ebeler ise mürdüm renk giyecek. Sağlık çalışanlarına kıyafetleri 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz sağlanacak.

Bakanlıktan kıyafet düzenlemesi: Ebeler mürdüm, hemşireler lacivert giyecek

Bakanlık, sağlık hizmetlerinde kurumsal bütünlüğü güçlendirmek ve vatandaşların her noktada aynı kalite anlayışıyla karşılaşmasını sağlamak amacıyla "Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nu" güncelledi.

Logo ve renk standartlarından sağlık çalışanlarının kıyafetlerine kadar birçok alanda yenilik getiren kılavuz, sahadan alınan geri bildirimlerle şekillendirildi.

Yeni kılavuza göre klinik eczacılar beyaz, hemşireler lacivert, sorumlu hemşireler yakasında beyaz şerit bulunan lacivert, ebeler mürdüm, sorumlu ebeler ise yakasında beyaz şerit bulunan mürdüm renk kıyafet kullanacak.

Bordo renk kıyafetler ise klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonistin de yer aldığı lisans ve lisans üstü sağlık meslek mensuplarını kapsayacak.

Kılavuzda psikolog, biyolog, çocuk gelişimcileri için kahverengi renk belirlenirken, ameliyathanede görev yapan tüm personel de yeşil kıyafet giyecek.

Ayrıca hasta karşılama ve yönlendirmede görevli olanlar takım elbise giyecek. Bu gruptaki kadın personel bakanlık logolu fular, erkek personel ise bakanlık logolu kravat takacak.

Bakanlıktan kıyafet düzenlemesi: Ebeler mürdüm, hemşireler lacivert giyecek

"Logo ve levhaların tek bir standartta olmasını hedefledik"

Yeni düzenlemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, Kurumsal Kimlik Kılavuzuyla belirlenen standartların Bakanlığa bağlı tüm sağlık kurumlarında uygulanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Erkoç, "Bu çalışmayı masa başında değil sahayla birlikte yürüttük. Sahayla birlikte bütün görsel standartlarımızı yeniden tanımladık. 'H' harfini gördüğünüzde hastane olduğunu nasıl anlarsanız, biz de aynı şekilde Sağlık Bakanlığına ait tüm logoların ve levhaların Türkiye genelinde tek bir standartta olmasını hedefledik." dedi.

"1 Haziran 2026'dan itibaren zorunlu olacak"

Erkoç, 81 ilde aynı görsel ve iletişim dilinin hayata geçirileceğini belirterek, "Vatandaşımızla iletişim kurarken sıkıntı doğuyordu. Yani kim hekim, kim hemşire, kim teknisyen bunu bilme şansı olmuyordu. İletişim sıkıntıları oluşturuyordu. Bu anlamda bütün kıyafetleri belli bir standarda getirdik." bilgisini verdi.

Klinik eczacıların beyaz giymeye devam edeceğini, diğer görev gruplarında ise sahadan gelen talepler doğrultusunda renk değişiklikleri yapıldığını bildiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Kıyafetlerin hiçbiri ücretli olmayacak. Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2026'dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. 1 Haziran 2026'dan itibaren de bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek."

Erkoç, uygulamanın kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurumlarda geçerli olacağını vurguladı.

