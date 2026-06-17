Parçalı Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 17.06.2026 22:31

Bakanlıktan doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin açıklama

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin yaşanan sorunların çözümünde önemli bir aşamaya gelindiği belirtildi.

Son günlerde bu konuda bilgi kirliliği ve dezenformasyon yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"151. Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, kendi alanlarında bir uzmanlık programına yerleşebilecek puanı almaları ve müfredattaki gerekli eğitimleri tamamladıklarını belgelemeleri halinde uzmanlık belgesi almaları mümkün olacaktır. Bu kapsamda, doktoralı diş hekimlerinin DUS'a girmeleri, kendilerine herhangi bir kadro tahsisi, atama veya doğrudan yerleştirme hakkı sağlamamaktadır."

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kendi küçük, acısı büyük: Aft
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı
23:30
BM: Filistin'de İsrail güçlerinin çocuklara yönelik 9 bin 465 ağır ihlalde bulunduğu tespit edildi
23:22
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
23:49
Fotoğraf üzerinden bina sağlamlığını analiz eden uygulama geliştirildi
22:53
DMM, 'AP'nin Türkiye raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasını yalanladı
22:51
Trump, İran'ın balistik füzelere sahip olmasından rahatsız olmayacağını söyledi
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
Yeniden su tutan Akşehir Gölü'ne özel tasarım kayıkla açıldılar
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ