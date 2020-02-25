Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Farazmand ile Bakanlıkta yaptıkları görüşmede, İran'da yaşanan yeni koronavirüs vakası nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini ve komşu iki ülke olarak aldıkları tedbirleri istişare ettiklerini bildirdi.

İran Ankara Büyükelçisi saygıdeğer Mohammad Farazmand’i Bakanlığımızda ağırladık. Ülkelerinde yaşanan Yeni Koronavirüs vakasından ötürü üzüntülerimizi dile getirdik, komşu iki ülke olarak aldığımız tedbirleri istişare ettik. pic.twitter.com/nCSQGhxGW4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 24, 2020