Bağımlıların dayanağı: YEDAM

Bu yıl 105’inci yılını kutlayan Yeşilay, 5 Mart 1920’de İstanbul’da, işgal güçlerinin alkol ve uyuşturucu maddelerle toplum üzerindeki olumsuz etkilerini engellemek amacıyla kuruldu. Sultan Vahdeddin’in izni ve Şeyhülislam İbrahim Haydarizade’nin himayesinde Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından “Hilal-i Ahdar” adıyla temelleri atılan dernek, zamanla “Yeşilay” adını aldı. 1934 yılında ise Atatürk ve İnönü’nün öncülüğünde, Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü” kazandı.

Bugün alkol, sigara, uyuşturucu ve kumarın yanı sıra teknoloji bağımlılığı gibi güncel tehditlerle de mücadele eden dernek, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Yeşilay Haftası ile toplumu bilinçlendirerek bağımlılıklarla mücadeledeki kararlılığını vurguluyor.

Alo 115 YEDAM Danışma Hattı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi de (YEDAM) bağımlılıklarla mücadele etkin bir rol üstleniyor. 2015’ten bu yana bağımlılıkla mücadele edenlerin yanında olan YEDAM’ın Türkiye’nin dört bir yanında ve KKTC’de 107 merkezi bulunuyor.

115 YEDAM Danışma Hattı’na Türkiye’nin her yerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Hat kurulduğundan bu yana 1 milyon 308 bin 833 çağrı aldı. Yine o günden bu yana 361 bin 362 görüşme yapıldı ve 141 bin 630 sosyal destek hizmeti verildi.

YEDAM’da danışanlara hizmet vermek için alanında uzman bir ekip bulunuyor. Üstelik bu ekip bağımlı kişilerin yanı sıra yakınlarına da yine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor.

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Adım adım tedavi süreci

YEDAM’a başvuran kişilerin tedavi süreci, her bireyin ihtiyacına özel olarak planlanıyor. İlk adımda, başvuran kişinin bağımlılık türü ve seviyesi detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Bu aşamanın ardından psikolojik ve sosyal destek süreçleri devreye giriyor.

Bağımlılıkla mücadele başvurusu yapanlar önemli bir yol kat ettikten sonra bile, YEDAM’ın desteği sona ermiyor. Uzmanlar, kişinin yeniden bağımlılık yapıcı alışkanlıklara yönelmemesi için rehberlik ediyor ve yardımcı olmaya devam ediyor. Yine kişinin ilerlemesini daha yakından izlemek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Tüm bu süreçlerde danışanların mahremiyetine büyük bir özen gösteriliyor ve paylaşılan bilgiler gizlilik ilkesi doğrultusunda korunuyor.

Kimler YEDAM’a başvurabiliyor?

12 yaş ve üzerinde olan alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da bırakma süreci hakkında bilgi edinmek isteyenler YEDAM’a başvurabiliyor. Bunun yanı sıra bağımlı olduğu düşünülen kişiyi bırakma ve arınma sürecine yönlendirmek için gerekli doğru bilgi ve yöntemleri öğrenmek isteyenlere de YEDAM’ın kapıları açık.

YEDAM atölyeleri meslek edindiriyor

YEDAM’ın sunduğu destekler sadece bunlarla sınırlı değil… Tedavi gören danışanların boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, sosyal becerilerini güçlendirmeleri, yeni hobiler edinmeleri ve hatta meslek sahibi olmaları adına birbirinden değerli atölyeler düzenleniyor.

Atölyelerde verilen kursların branşlarına danışanların kültürü, yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda karar veriliyor. Halihazırda YEDAM atölyelerinde resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki başlıkları altında çalışmalar yapılıyor.