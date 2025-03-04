Reflü hastaları Ramazan'da neye dikkat etmeli?

Değişen yeme düzeni, mide asidinin artmasına ve reflü semptomlarının şiddetlenmesine yol açabilir. Bu nedenle, Ramazan ayında reflü hastalarının dikkatli olması gerekiyor. İftar ve sahur saatlerinde tercih edilecek gıdalar, yemek alışkanlıkları ve doğru beslenme, reflü semptomlarının kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynar.

Peki, reflüsü olanlar iftar ve sahurda nasıl beslenmeli? Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyen Ezelnur Kılıç, TRT Haber'e anlattı.

"Ramazan ayında reflü hastalarının beslenmesine özellikle dikkat etmesi gerekir, çünkü uzun süre aç kalmak, iftarda hızlı ve ağır yemek yemek mide asidini artırarak reflü şikayetlerini kötüleştirebilir." Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyen Ezelnur Kılıç

Reflü hastaları nasıl beslenmeli?

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyen Ezelnur Kılıç, iftardan sonra belirli aralıklarla az yemek yenmesini söylüyor.

"Öncelikle iftarda çorba, iftariyelik gibi bir kısım oluşturup bunları tükettikten sonra 15-20 dakika beklenmeli. 15-20 dakika geçtikten sonra ana yemek ve yemeğin devamını sağlayıp ortalama 1 saatlik bir iftar yapılmalı. Sahurda da yemek yedikten sonra en az bir saat ayakta kalınmalı."

Reflü hastalarına öneriler

Ezelnur Kılıç, reflüyü önlemek için iftar ve sahurda hafif yiyecekler tercih edilmesi, bol su tüketilmesi öneriyor.

"Protein ve lif içeren yiyecekler tüketilmeli, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalı, gazlı içecekler ve asitli meyvelerden uzak durulmalı, süt ve süt ürünleri dikkatli tüketilmeli, bol su içilmeli, yavaş yenilmeli ve az porsiyon tüketilmeli."

Mide koruyucu ilaçların ise doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor.

Kılıç, ayrıca iftar ve sahurdan hemen sonra uyumanın reflüye davetiye çıkardığını da söylüyor, "İftardan ve sahurdan hemen sonra yatmayın, en az 2-3 saat dik pozisyonda kalmaya çalışın." diyor.