Hüseyin Sarı, Kahramanmaraş’ta yaşayan Hasibe ve Mehmet Sarı çiftinin 4 çocuğundan biri. 6 yıl önce kötü huylu tümör nedeniyle kemik kanseri teşhisi konuldu. Kahramanmaraş’taki hastanede sağ bacağının diz altından kesilme ihtimali olduğu söylendi, Sarı’ya Ankara’da tedavi olması önerildi.

Ameliyatla kanseri yendi

Bunun üzerine aile yaptığı araştırma sonucu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Nedim Aytekin’e ulaştı. Ankara'ya gelen Hüseyin Sarı, doktorunun gerçekleştirdiği 3 saat süren ‘uzuv koruyucu cerrahi yöntem’ ameliyatı ve kemoterapi ile kemik kanserini yendi.

1 yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Sarı, 5 yıldır Ankara’ya gelerek kontrollerini yaptırıyor.

"Benim gibi kanser hastaları umutlarını tüketmesinler"

Geceleri uykudan uyandıran şiddet diz ağrısıyla hastaneye başvurduğunu söyleyen Hüseyin Sarı, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’ta bir hastaneye başvurdum. Orada ilk tanı konuldu. Oradaki doktorlar bacağımın kesilme ihtimalini olduğunu söyledi. Doktorlar Ankara’ya gidip tedavi olmamı önerdi. Araştırmalarımız sonucunda Doç. Dr. Mahmut Nedim Aytekin’e ulaştık. Doktorum ameliyat etti, onun sayesinde sağlık durumum gayet iyi. Kendimi daha iyi hissediyorum. Benim gibi kanser hastalarına şunu söylemek istiyorum; umutlarını kesmesinler. Bende araştırarak doktorumu buldum, şu anda çok şükür iyiyim."

Cerrahi müdahale hayat kurtarıyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Nedim Aytekin, erken tanıya ulaşmanın hastanın tedavisinde çok önemli rol oynadığını söyledi. "Hastamızın tedavi sürecini başarıyla tamamlamış olduğumuz için hem hayatını hem de uzvunu kurtarmış olduk. Bu sayede hayatına kendi bacağıyla devam etmiş oldu. Kemik kanserlerinin tedavisinde cerrahi müdahalenin rolü çok önemlidir. Ancak geç kalındığı ve yanlış tedaviler yapıldığı zaman maalesef kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

"Kemik kanserleri 10 ile 20 yaş arasında sıkça görülüyor"

Doç. Dr. Aytekin, kemik tümörlerinin oldukça nadir görülen hastalıklar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kemik kanserleri 10 ile 20 yaş arasında sıkça görülüyor. Genellikle bu yaşlarda görülen ağrılarda da hep ‘büyüme ağrısı’ olarak değerlendirildiği için geç kalınma olabiliyor. Bazen de çok şiddetli olmayan ağrılarla da hastalar başvurabiliyor."