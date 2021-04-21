Baharın gelmesiyle birlikte arı sokmaları da sık görülmeye başladı.

Son olarak Ordu'da bir öğretmen yetiştirdiği arıların sokması sonucu rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Bu durum arı alerjisini tekrar gündeme getirdi.

Çoğu zaman küçük bir kızarıklık ve ağrıyla geçebilen arı sokması, nadir de olsa bazen ölümle sonuçlanabiliyor. Bunun nedeni ise arı alerjisi...

Arı alerjisi nasıl anlaşılır?

Peki arı sokmasının ardından alerjimiz olup olmadığını nasıl anlayacağız?

İmmünoloji ve Alerji Uzman Dr. Saltuk Buğra Kaya, arının soktuğu yer dışında şişme ya da kızarıklık olduğunda mutlaka hastaneye gidilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ayağından arı soktu, yüzünde şişlik gelişti, vücudunda kızarma başladı, acilen hiç zaman kaybetmeden, en yakın acil servise başvurması gerekiyor."

"Parfüm sürmeyin, beyaz kıyafet giyin"

Arı alerjisi olan kişilerin, günlük hayatta bazı koruyucu tedbirleri alması şart...

Kaya, arıların dikkatini çektiği için parfüm gibi esanslı kokuların sürülmemesi ve beyaz kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Arı soktuktan sonra önce iğnenin çıkarılması ardından da sokulan bölgenin sabunlu suyla yıkanması gerekiyor.