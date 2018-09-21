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Araştırmacılar egzersizin felç şiddetini azalttığını tespit etti

Araştırmacılar, egzersiz yapmakla inme (felç) şiddetinin azalması arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

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Araştırmacılar egzersizin felç şiddetini azalttığını tespit etti

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre bir araştırma sonucunda, egzersiz yapan kişilerde orta veya ağır şiddetli bir inme yerine hafif şiddetli bir inme geçirme olasılığının iki kat daha fazla olduğu görüldü.

İsveç'te felç geçiren kişilere ait kayıtlar esas alınarak ortalama 73 yaşındaki 925 kişiyi inceleyen araştırmacılar, fiziksel olarak aktif olan kişilerin olmayanlara nazaran ağır felç geçirme risklerinin daha az olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, felç geçirmeden önce hafif ve orta derecede fiziksel aktivitede bulunan kişilerin egzersiz yapmayanlarla kıyaslandığında, orta veya ağır şiddetli bir inme yerine hafif şiddetli bir inme geçirme olasılığının iki kat fazla olduğunu kaydetti.

Hafif fiziksel aktivite haftada en az dört saat yürüyüş, orta derecede fiziksel aktivite ise yüzme, tempolu yürüyüş ya da haftada iki ya da üç saat koşma gibi daha yoğun egzersizler olarak tanımlandı.

Çalışmanın yazarı, Göteborg Üniversitesi'nden Katharina S. Sunnerhagen, "Egzersiz, sağlığa birçok açıdan fayda sağlarken, araştırmalarımız, her hafta küçük bir fiziksel aktivite yapmanın bile, muhtemelen felç şiddetini azaltarak büyük bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi" dedi.

Sunnerhagen, bulguların, fiziksel aktivitenin beyinde koruyucu bir etkisi olabileceğine ilişkin giderek artan kanıtlara katkı sağladığını ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İnme, felç, egzersiz
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