Haber Giriş: Kaynak: AA
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
[Fotoğraf:AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren hastanın sevki ambulans helikopterle gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklar ve helikopterler vatandaşlara şifa bulunması amacıyla havalanmaya devam ediyor.
75 yaşındaki İbrahim Koçak evinde kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
"Allah devletimize güç versin"
Yakınları, Koçak'ın kısa sürede hastaneye sevk edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize güç versin. Sağlıkta gelinen aşamaya ve insana verilen değere şahit oluyoruz" dedi.
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