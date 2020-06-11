Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin son üç ayı aşkın bir süredir yeni tip korona virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı salgını ile mücadele içinde olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın da bu kontrollü sosyal hayat döneminde Aile Sağlığı Merkezleri'nden hizmet alırken randevu sistemini önerdiğini ifade eden Dr. Özlem Sezen, Aile Sağlığı Merkezleri randevu sisteminin daha da güçlendirilmesi ve daha fazla kişinin mesai saatleri içinde randevu alabilmesinin sağlanmasının bu sistemin daha fazla yaygınlaşmasına katkı sunacağını belirtti.

Önümüzdeki dönemde, salgın kontrolünde elde edilen başarının devam edebilmesinin Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, doktorlar ve aile hekimlerinin sıkça dikkat çektiği bu öneri ve uygulamalara uymaya bağlı olacağını aktaran Sezen, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun da özellikle randevu ile hizmet almanın önemini topluma, Sağlık Bakanlığı'na tekrar hatırlattığını kaydetti.