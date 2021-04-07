Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de koronavirüs araştırması: Her 3 kişiden biri psikolojik sorun yaşıyor
[Fotoğraf: Getty]
ABD'de yapılan bir çalışma, koronavirüse yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığını ortaya koydu.
ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, COVID-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.
Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu.
COVID-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.
Her 50 kişiden birinde "iskemik inmesi" görüldü
COVID-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.
Araştırma, Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlandı.
Etiketler: Koronavirüs
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