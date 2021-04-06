Vaka sayıları 40 bini geçti. Mutant virüs ile bulaştırıcılık artınca uzmanlar tedbirlerin artırılmasını önerdi. Çift maske takılması alınacak önlemlerden biri. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan çift maske kullanımını TRT Haber’e değerlendirdi.

"N95 maske ya da çift maske takılmalı"

Vaka sayılarının giderek arttığı şu günlerde Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açık hava dahi olsa kalabalık ortamlarda çift maske kullanılmasının daha iyi sonuç vereceğini söyledi:



“Çok kalabalık bir market ortamında, toplu taşımada, iş yerlerinde hatta açık havada bile çok kalabalık alanlar söz konusuysa çift maske kullanımını öneriyoruz. Son dönemlerde bu mutasyonla beraber daha az geçirgenliğinin olduğunu düşündüğümüzden vatandaşlara N95 maske kullanmalarını söylüyoruz. N95 bulamıyorsak çift maske kullanımını öneriyoruz.”

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“Kalabalık ortamdan çıktıktan sonra üstteki maske değiştirilmeli”

Uzun süre çift maske takmanın da risk oluşturduğuna değinen İlhan, maskenin nemlendiğini hissettiğimizde değiştirmemiz gerektiğini vurguladı.

İlhan, kapalı alanlardan çıktıktan sonra takılan çift maskenin üste olanının değiştirilmesi gerektiğini söyledi:



“Üstteki maskeyi kalabalık ortama girdikten sonra çıkartıp cebimizde bulunduracağımız bir poşetin içine koyarak onu da uygun bir şekilde bertaraf etmek ve tek maskeyle devam etmek gerekiyor.”



Uzmanlar solunum sistemi rahatsızlığı olanların çift maske kullanımını doktoruna danışarak kullanması gerektiğini söylüyor.