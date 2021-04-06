Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye'de yaygın olarak uygulanan Sinovac aşısının bağışıklık düzeyini tespit etmek için bir araştırma yaptı.

Çalışmaya, koronavirüs geçirmemiş 1053 sağlık çalışanı katıldı.

Araştırmada, ikinci aşıdan 28 gün sonra yüksek bağışıklık oluştuğu belirlendi.

"Toplumun büyük bir kısmında aşı bağışıklığını oluşturmuş durumdayız"

Birinci aşıdan sonra antikor geliştirme oranının sadece yüzde 2'te kaldığını söyleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Şenol Akar, ikinci aşıdan sonra antikor geliştirme oranının yüzde 97'nin üstüne çıktığını belirtti.

Akar, "Bu da demek oluyor ki birinci aşıdan sonra yeterli bağışıklık oluşmamakta ama ikinci aşıdan sonra da gerçekten toplumun büyük bir kısmında biz aşı bağışıklığını oluşturmuş durumdayız." dedi.

Aşı kadınlarda daha etkili

Araştırma, Sinovac'ın kadınlarda daha etkili olduğunu da ortaya koydu. Konuyu değerlendiren Akar, "Kadınlarda bir miktar daha yüksek antikor düzeyi olduğunu saptadığımız doğrudur. Erkeklerde yüzde 97, kadınlarda yüzde 99 oranında bir antikor geliştirme oranı söz konusuydu." diye konuştu.

Araştırmacılar aşı olup antikor oluşsa bile tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin de altını çiziyor.