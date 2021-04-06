Georgia ve Güney Kaliforniya üniversiteleri, yüksek şeker tüketiminin gelişim sürecindeki hayvanların beyin fonksiyonlarına etkisini araştırdı.

Araştırmada, büyüme çağındaki şeker tüketen kobayların, yetişkinlik dönemine geçtiklerinde öğrenme ve hafızalarında zayıflama tespit edildi.

Yüksek oranda şeker, hafızayı olumsuz etkiliyor

Uzmanlar, deneyin şekerin insan beyni üzerindeki etkilerine de ışık tutabileceğini düşünüyor. Ayrıca, yüksek oranda tüketilen şekerin öğrenme süreci ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği de belirtiliyor.

"Çocuklarda dikkat dağınıklığı gibi problemleri şekere bağlayabiliriz"

İç Hastalıkları Uzmanı Ayça Kaya, şekerin zararları ile ilgli şöyle konuştu:

"Çok fazla şeker tüketmek, büyük porsiyonlarda tüketmek hücreler arasındaki hormon bozukluklarına neden oluyor ve bununla birlikte yağ hücrelerinin büyümesi ile birlikte bütün vücut etkilenmeye başlıyor. Özellikle çocuklarda hiperaktivite, dikkat dağınıklığı gibi problemleri de çok fazla şekerli içecek tüketimine şekerli yiyecek tüketimine bağlayabiliriz."

Özellikle de çocuklara doğru beslenme alışkanlığı edindirmek büyük önem taşıyor.