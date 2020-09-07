Sağlık Bakanlığı 7 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 103 bin 925 test yapıldı. Bu kapsamda 1703 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1047.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1047 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, toplam vaka sayısı 281 bin 509, toplam vefat sayısı 6 bin 730, toplam ağır hasta sayısı 1118 , hastalarda zatüre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 252 bin 152 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.” dedi.