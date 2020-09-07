Koronavirüse karşı en etkili çözüm, tedbirli olmak. Virüsten korunmanın temel formülü “TMM” olarak ifade ediliyor: Temizlik, maske, mesafe… Özellikle maske, bu süreçte fazlasıyla önemli. Yeni normal hayatımızın vazgeçilmezi maskeleri, evden dışarı adım attığımız anda kullanmak gerekiyor.

Uzmanların her fırsatta önemini vurguladıkları maskelerin üretimi konusunda Türkiye hayli iyi bir durumda… Öyle ki koronavirüs sürecinden önce yıllık ortalama 5 milyon olan maske üretimi, haftada 50 milyona kadar çıktı.

Türkiye maske kumaşı üretiminde ilk beşte

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, üretim rakamlardaki büyük artışın nasıl sağlandığını şu sözlerle açıklıyor:

“Cerrahi maskenin malzemesi nonwoven kumaş. Dünyada bu kumaşı üreten ülkeler arasında Türkiye ilk beşte. Dünya genelinde konfeksiyon alanında çok ciddi bir yere sahibiz. Pandemiyle birlikte tıbbi cihaz endüstrisinin yanında konfeksiyon şirketleri de kumaş tedarik ederek bu alana girdiler. Hem cerrahi maske, hem kişisel koruyucu ürün gruplarındaki kayıtlara baktığımız zaman bini aşkın firma, haftalık 50 milyon maske üretiyor.”

500 milyondan fazla maske ihraç edildi

Üretilen maskeler Türkiye geneline dağıtılmakla kalmıyor, yurtdışına da gönderiliyor. Bugüne kadar 500 milyon adetin üzerinde maskenin ihraç edildiğini ifade eden Delikanlı, “Başlangıçta ufak tefek organizasyon sıkıntıları yaşadık. Ancak ülkemizde en başından beri ne hammadde sorunu ne de maskeyle ilgili olarak üretim sorunu vardı. Pandeminin pik yaptığı dönemin vermiş olduğu heyecanla organizasyon sorunu yaşadık. Şu anda öyle bir sıkıntı yok. Hem ülkemize yetecek kadar hem de ihraç edecek kadar maskemiz var. Şu anda halihazırda ihracat da yapılıyor” diyor.

Delikanlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda birçok yatırım imkanı ve teşvik sunduğunu da vurguluyor:

“Bundan faydalanan birçok işletme de pandemiyle beraber bu sektöre girdi. Şu an maske fazla fazla üretiliyor.”

Maskenin kalitesi telefonla kontrol edilebilir

Üretilen maskelerin belli standartlara uygun olması gerekiyor. Bunun için isteyen herkes, telefonlara indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünü kontrol edebiliyor. Delikanlı, “Satıcı tarafa kalite belgeleri var mı diye rahatlıkla sorabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü bu ürünlerin ‘CE’ deklarasyon belgelerini ve ürün test raporlarının mutlak suretle tedarikçiye teslim edilmesi gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz” uyarısında bulunuyor. Bu uyarının nedenini ise “Maskelerde aslolan herhangi bir partikülü karşı tarafa bulaştırmamak. Kendimizi ve karşımızdakini korumak” sözleri ile açıklıyor.

Delikanlı, kesin bir dille Türkiye’nin maske sıkıntısı yaşamayacağını vurgulayarak, “Konfeksiyonda efsane bir altyapıya sahibiz. Çok ciddi anlamda üretim bantlarını aktif hale getirebiliriz. Türkiye maskesiz kalmaz” diyor.