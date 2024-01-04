4 yaşındaki Ömer Halis, annesinden nakledilen böbrek ile sağlığına kavuştu

İstanbul'da yaşayan Özlem-Sefer Dilek çifti, ilk bebekleri Ömer Halis’i 2019'da kucaklarına aldı. 3 ay sonra ise hastalık belirtileri ortaya çıktı.

Ömer Halis'in annesi Özlem Dilek ilk olarak "konjenital nefrotik sendrom" tanısı konulduğunu ve her hafta hastanelere gitme sürecinin başladığını söyledi.

Ömer Halis 6 aylıkken diyalize girmeye başladı. Ne kana kana su içebildi ne yaşıtları gibi oynayabildi.

"Diyalize giren çocuklar akranları gibi gelişemiyor"

Üroloji ve Böbrek Nakil Uzmanı Prof. Dr. Burak Koçak, Ömer Halis'in hastalığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Konjenital nefrotik sendromu, böbreklerden aşırı protein kaybıyla giden böbrek yetmezliğine ilerleyen doğumsal bir hastalık. Diyaliz tedavisi gören çocukların akranları gibi boyları uzamıyor, kilo alamıyorlar, gelişme geriliği gösteriyorlar. Böbrek naklinden sonra ise diğer akranları gibi kilo almaya başlıyorlar, yaşıtları gibi gelişmeye başlıyorlar."

Anneden çocuğuna böbrek nakli

Özlem Dilek, böbreğinin çocuğuyla uyumlu olduğunu öğrenince bir an bile düşünmedi. Anne-oğul ameliyata girdi.

Ömer Halis annesinden ona nakledilen böbrek sayesinde şimdi istediği kadar su içip yemek yiyebiliyor, yürüyebiliyor.

"Ülkemizde hiç diyaliz hastası çocuk kalmasın"

Prof. Dr. Burak Koçak, böbrek naklinden en fazla fayda gören grubun bebekler olduğunu belirterek, "Özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda böbrek naklinden en fazla fayda gören grup. O yüzden ülkemizde hiç diyaliz hastası çocuk kalmasın istiyoruz. Mümkünse bütün çocuklarımıza böbrek nakli yapalım" dedi.

Kamera: Orhan Mete