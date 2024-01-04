Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 04.01.2024 17:19

4 yaşındaki Ömer Halis, annesinden nakledilen böbrek ile sağlığına kavuştu

İstanbul'da genetik bir böbrek hastalığıyla doğan ve 6 aylıkken diyalize girmeye başlayan çocuk, annesinden nakledilen böbrek ile hayata tutundu. 4 yaşındaki Ömer Halis artık herkes gibi su içip yemek yiyebiliyor. Ailesi ve doktoru bu umut veren hikayeyi TRT Haber'e anlattı.

Fatma Demir Turgut
Fatma Demir Turgut
okuma süresi
Okuma süresi

İstanbul'da yaşayan Özlem-Sefer Dilek çifti, ilk bebekleri Ömer Halis’i 2019'da kucaklarına aldı. 3 ay sonra ise hastalık belirtileri ortaya çıktı.

Ömer Halis'in annesi Özlem Dilek ilk olarak "konjenital nefrotik sendrom" tanısı konulduğunu ve her hafta hastanelere gitme sürecinin başladığını söyledi.

Ömer Halis 6 aylıkken diyalize girmeye başladı. Ne kana kana su içebildi ne yaşıtları gibi oynayabildi.

"Diyalize giren çocuklar akranları gibi gelişemiyor"

Üroloji ve Böbrek Nakil Uzmanı Prof. Dr. Burak Koçak, Ömer Halis'in hastalığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Konjenital nefrotik sendromu, böbreklerden aşırı protein kaybıyla giden böbrek yetmezliğine ilerleyen doğumsal bir hastalık. Diyaliz tedavisi gören çocukların akranları gibi boyları uzamıyor, kilo alamıyorlar, gelişme geriliği gösteriyorlar.  Böbrek naklinden sonra ise diğer akranları gibi kilo almaya başlıyorlar, yaşıtları gibi gelişmeye başlıyorlar."

Anneden çocuğuna böbrek nakli

Özlem Dilek, böbreğinin çocuğuyla uyumlu olduğunu öğrenince bir an bile düşünmedi. Anne-oğul ameliyata girdi.

Ömer Halis annesinden ona nakledilen böbrek sayesinde şimdi istediği kadar su içip yemek yiyebiliyor, yürüyebiliyor.

"Ülkemizde hiç diyaliz hastası çocuk kalmasın"

Prof. Dr. Burak Koçak, böbrek naklinden en fazla fayda gören grubun bebekler olduğunu belirterek, "Özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda böbrek naklinden en fazla fayda gören grup. O yüzden ülkemizde hiç diyaliz hastası çocuk kalmasın istiyoruz. Mümkünse bütün çocuklarımıza böbrek nakli yapalım" dedi.

Kamera: Orhan Mete

ETİKETLER
İstanbul Organ Nakli TRT
Sıradaki Haber
İlaca dirençli bir bakteriyle mücadele edebilecek yeni antibiyotik türü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:57
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
19:21
Japonya’daki 7.6’lık deprem sonrası toprak kayması yaşandı
19:15
Yalova'dan çaldığı araçla Zonguldak’a kadar kaçan hırsız aranıyor
19:02
İran resmi haber ajansı IRNA: Kirman'daki patlama intihar saldırısı
18:55
ABD’de lisede silahlı saldırı
18:25
BIST 100 günü yükselişle tamamladı
Çekya’daki üniversite saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Çekya’daki üniversite saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
4 yaşındaki Ömer Halis, annesinden nakledilen böbrek ile sağlığına kavuştu
4 yaşındaki Ömer Halis, annesinden nakledilen böbrek ile sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ