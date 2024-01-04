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Sağlık
AA 04.01.2024 14:17

İlaca dirençli bir bakteriyle mücadele edebilecek yeni antibiyotik türü bulundu

Bilim insanları, yol açtığı ölümcül enfeksiyonlarla bilinen ve antibiyotik direncine sahip patojenler arasından bulunan "Acinetobacter baumannii" bakterisini yok etme potansiyeline sahip yeni bir antibiyotik türü buldu.

İlaca dirençli bir bakteriyle mücadele edebilecek yeni antibiyotik türü bulundu

CNN'in haberine göre, Harvard Üniversitesi ve İsviçreli ilaç firması Hoffmann-La Roche'dan araştırmacılar, insan vücudunda ölümcül enfeksiyonlara sebep olan ve ilaçlara dirençli bakterilere karşı klinik tedavi yolları bulmak için yaklaşık 45 bin antibiyotik molekülünü inceledi.

Söz konusu inceleme sırasında, "Zosurabalpin" isimli antibiyotik türünün laboratuvar ortamında, ilaca dirençli "Acinetobacter baumannii" bakterisini büyük oranda etkisizleştirdiği görüldü.

Araştırmacılar, "Zosurabalpin" isimli antibiyotiğin "Acinetobacter baumannii" kaynaklı bakteri seviyesini önemli ölçüde azalttığını gözlemledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"100'den fazla klinik örnekte mücadele etmeyi başardı"

Çalışmalar, Zosurabalpin'in dünya genelinde bu denli etkili olan "Acinetobacter baumannii" isimli bakterinin yol açtığı enfeksiyonla 100'den fazla klinik örnekte mücadele etmeyi başardığını gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, mevcut kullanımdaki antibiyotik türlerine karşı yüksek dirence sahip "Acinetobacter baumannii" bakterisi; akciğerler, idrar yolları ve kanda ciddi ve yüksek ölüm oranına sahip enfeksiyonlara yol açıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ABD'de her yıl yaklaşık 8 bin 500 enfeksiyona ve 700 kişinin ölümüne yol açıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "acilen yeni antibiyotiklere ihtiyaç duyulan bakteriler" listesinin başında yer alan bu tür, ABD'de her yıl yaklaşık 8 bin 500 enfeksiyona ve 700 kişinin ölümüne yol açıyor.

Ayrıca Asya ve Orta Doğu'da daha yaygın olan bu bakteri türü, dünya genelinde yoğun bakım ünitelerindeki enfeksiyonların yüzde 20'sine neden oluyor.

Hastaneler ve bakımevleri gibi tıbbi ortamlarda gelişen bu bakteri türü, enfeksiyon riski en yüksek olan solunum cihazına bağlı veya ameliyattan ötürü açık yaraları bulunan kişileri etkiliyor.

Dr. Kenneth Bradley, Zosurabalpin'in zorlu bir bariyer oluşturduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

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