Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 241 bin 747 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 28 bin 997. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 483 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 38 bin 218.

Son 24 saatte 336 hasta vefat etti, 38 bin 218 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 48 milyon 229 bin 733, toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, toplam vefat sayısı 41 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 452, hastalarda zatüre oranı %3.2, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 554 bin 37 oldu.