17 günlük tam kapanma ramazanla birleşince hareketsiz geçen süre artıyor. Birde üstüne iftardan sonra yemek yeme sıklığı ekleniyor.

Sağlıksız ve dengesiz beslenme obeziteye davetiye çıkarıyor. Bunu önlemek için iftar sonrası su tüketimi oldukça önemli.

Diyetisyen Büşra Aydın, su tüketiminin önemine dikkati çekerek, “Öncelikle su tüketimini artırmalıyız. Kilo başına 30 sisi su tüketmek kişiyi obeziteden koruyabilir” diyor.

Tam kapanmada serotonin içeren besinlere yönelmek gerekiyor

Evde kalmak psikolojik olarak da yıpratabiliyor. Uzmanlar mutluluk hormonu içeren gıdaları tavsiye ediyor.

Diyetisyen Aydın, “Halk arasında bilinen mutluluk hormonu dediğimiz seratonin badem ceviz gibi besinlerde bolca miktarda bulunuyor. Günlük 2 3 adet ceviz 5 6 adet çiğ badem tüketimi kan şekerimizi dengeleyecektir" diye konuşuyor.

D vitamini psikolojiyi olumlu yönde etkiliyor

Buğday, arpa, çavdar gibi besinler daha uzun süre tok tutacağı için ruh sağlığını dengeliyor. D vitamini de psikolojiyi olumlu yönde etkiliyor.

Uzmanlar bu dönemde yumurta, mantar, brokoli gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Sayit Ersan



