Hangi meyve ve sebzeler, ne kadar tüketilmeli? Amerika Birleşik Devletlerinde yürütülen bir araştırma bu soruya yanıt aradı, ortaya “3+2 formülü” çıktı. Buna göre, günde 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketmek, insan ömrünü uzatıyor.

Çalışma 30 yıl sürdü

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, 30 ülkeden 2 milyon kişinin sağlık verilerini 30 yıl boyunca inceledi.Son olarak da farklı miktarlarda sebze-meyve tüketenlerin sağlık verileri kıyaslandı.

Bulgulara göre 3 artı 2 formülü ile beslenenlerin, erken ölüm riski yüzde 13 düştü.

Kalp hastalığı nedenli can kaybı riski yüzde 12, kansere yakalanma riski ise yüzde 10 azaldı.

Birçok solunum yolu hastalıklarına dayalı can kayıplarındaki düşüş de yüzde 35 olarak hesaplandı.

Her meyve ve sebze aynı değil

3+2 formülünün bel kemiği ise yeşil yapraklı sebzeler, beta karoten ve c vitamini içeren meyveler. ıspanak, marul, lahana, turunçgiller ve havuç bunların başında geliyor.

Uzmanlara göre, her meyve ve sebze, aynı oranda etkili değil. Patates ve bezelye gibi nişastalı sebzeler ile meyve sularının uzun bir ömre katkısı yok.