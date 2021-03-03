ABD'de yapılan bir araştırma, kemik iliğinde bulunan özel bir öncül hücrenin bağışıklık sistemini desteklediğini ortaya koydu. Çalışma sayesinde, insan bağışıklığını güçlendirmeye yönelik tedavilerde yeni bir döneme girilebilir.

Teksas Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Enstitüsü'nde Doktor Bo Shen başkanlığındaki araştırma ekibi, fareler üzerinde yaptığı deneyde, enfeksiyonla mücadelede hücrelerle öncül hücre arasında yaşanan iletişime ilişkin bir bilinmeyeni aydınlatmayı başardı.

Bağışıklık nasıl artıyor?



Ekip, kemik iliğinde özel bir öncül hücre saptadı ve bu hücrenin bağışıklık hücrelerinin çoğalmasını desteklediğini ortaya koydu. Bu çalışma sayesinde, öncül hücrenin bağışıklık hücrelerini nasıl çoğalttığı daha iyi anlaşılabilecek.

İnsan üzerinde uygulanırsa yeni bir dönem başlar



Bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir role sahip öncül hücrenin saptanması, bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığını bulmaya yönelik çalışmalara da ışık tutacak. Sözkonusu çalışmanın, insanlarda da yapılması halinde, ortaya çıkan sonuçların klinik uygulamalarda yeni bir dönemi başlatabileceği tahmin ediliyor.



Bu yeni uygulamalarla, kişinin bağışıklık sistemi çok daha etkin biçimde güçlendirilebilecek.



