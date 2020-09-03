3 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının COVID-19 ile ilgili bilgilendirme sitesinde 3 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 225 test yapıldı. Bu kapsamda 1642 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 49 hasta vefat etti, 1211 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, toplam vaka sayısı 274 bin 943, toplam vefat sayısı 6 bin 511, toplam ağır hasta sayısı 1041 , hastalarda zatüre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 248 bin 87 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. ” dedi.