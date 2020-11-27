Sağlık Bakanlığı 27 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 171 bin 113 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 29 bin 845. Bugünkü hasta sayısı ise 6592 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 3845.

Son 24 saatte 177 hasta vefat etti, 3845 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981, toplam hasta sayısı 481 bin 198, toplam vefat sayısı 13 bin 191, toplam ağır hasta sayısı 4816, hastalarda zatüre oranı %3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 382 bin 616 oldu.