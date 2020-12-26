Sağlık Bakanlığı 26 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 178 bin 872 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 15 bin 118. Bugünkü hasta sayısı 3 bin 2 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 23 bin 231.

Son 24 saatte 253 hasta vefat etti, 23 bin 231 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813, toplam vaka sayısı 2 milyon 1118 bin 225, toplam vefat sayısı 19 bin 371, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 501, hastalarda zatüre oranı %4.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 994 bin 34 oldu.