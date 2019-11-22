Ağız ve diş sağlığı bireyin vücut sağlığını doğrudan etkiliyor. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında ise birçok hastalık beraberinde geliyor.

Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş sağlığını korumak için düzenli aralıklarla diş hekimine gidilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan Diş Hekimliği Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diş Hekimliği Günü dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj paylaştı:

"Ağız ve diş sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde önemli rolleri olan, görevlerini gayret ve özveriyle yerine getiren diş hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum."

Diş hekimlerimizin 22 Kasım #DişHekimliğiGünü'nü en içten dileklerimle kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/ReFAlaXal4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2019

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimliği Günü Tarihçesi

M.Ö 3000 yıllarında rastlanan diş tedavilerine yönelik uygulamalarla başlayan dişhekimliğinin bağımsız bir meslek olarak ortaya çıkışı 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Türk Diş Hekimliği tarihi, uzun yıllar Türk tıp tarihi içinde bir bölüm olarak incelenmiştir. Ancak bir cerrahi sanat alanı olan diş hekimliğinin, 19.yüzyılda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmeye başlaması onun, ayrı bir bilim dalı olarak incelenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. 19.yüzyılda Türkiye’de diş hekimliği, tıbbın diğer kolları gibi bir disiplin altına alınmaya başlanmış ve 20.yüzyılda daha da gelişmiştir.

19.yüzyılda Osmanlı tıbbı diğer yüzyıllara göre yüzünü daha fazla Batıya dönmüş ve daha modern görünümlü bir karakter kazanmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet hareketleri de bunda öncülük etmiştir. Cumhuriyetle birlikte ise, daha sonra modern bir görünüm alacak olan birçok kuruluşun temeli atılmış, modern tıp ve dişhekimliği eğitimine geçiş bu dönemde olmuştur.

14 Mart 1827’de kurulan Tıphane ve Cerrahane-i Amire, ülkemizdeki tıp öğretiminin ilk modern aşamasını oluşturur. Okul daha sonra Tıphane ile birleşerek 1938’de Mektebi Şahane adını almıştır. Sivil tıbbiyenin 1 Ekim 1908’de fakülte unvanını almasından sonra 22 Kasım 1908’de bütçesi oluşturularak resmi bir yapıya kavuşturulan Dişçi Okulu, 28 Ekim 1909’da fiilen eğitime başlamıştır. Dişhekimliği okulunun kurulması ile birlikte dişhekimliği eğitimi de çağdaş bir şekil almıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17.01.1996 tarihli başvurusu Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.1996/ 1769, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07.02.1996/624 ve İç İşleri Bakanlığı’nın 26.04.1996 tarih ve 3204 sayılı oluru ile 22 Kasım, ‘Diş Hekimliği Günü’ olarak kabul edilmiştir.

22 Kasım'ı içine alan hafta, ağız diş sağlığının yaşamımızdaki önemini topluma daha iyi yansıtmak amacıyla 1996 yılından itibaren "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak bütün yurtta kutlanılmaya başlanmıştır.

Kaynak: TRT Haber, Türk Dişhekimleri Birliği