Aşılamanın yol haritası hakkında merak edilenleri Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan TRT Haber yayınında anlattı.

Gelinen noktada vaka sayılarının ciddi şekilde düştüğüne dikkat çeken Prof. İlhan, ağır hasta ve vefat sayılarının da düştüğünü belirtti: “Her şey yeni hasta ve vaka sayısının azalmasına bağlı. Bunlar azalırsa ağır hastamız da vefat sayımızda azalıyor.”

Çin’den yurda gelen aşıların değerlendirme sürecine değinen İlhan, bu süreçte aşının hem etkisi hem de güvenilirliği ve raf ömrü bileşenlerine bakıldığını söyledi.

"İyiye doğru gidersek sürecin gevşetilmesi söz konusu"

Şubat ayının 15’inde ilk aşılamaya başlanabileceğini ifade eden Prof. İlhan, “Önce sağlık çalışanlarımız sonra da 65 yaş üstü büyüklerimiz var. Bu kişilerin aşılanmasıyla beraber ikinci doz da 28 gün sonra uygulanacak. 15 Şubat’tan sonra tekrar değerlendirme yapmak gerekiyor. Hazır vaka sayısı azalmış, aşılama başlamışken kısıtlamaları da seyre göre gevşetmek daha doğru. Ama iyiye doğru gidersek sürecin gevşetilmesi söz konusu olacaktır."

"Yüz yüze eğitim kademeli başlayabilir”

Şubat ayında hasta ve vaka sayılarında beklenilen yönde düşüş yaşanırsa, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayabileceğini belirten İlhan, “Eğer istediğimiz düzeye gelirsek hasta ve vaka sayısı binin altına düşerse okulların açılmasını düşünebiliriz. Düşüş devam ederse öncelikle küçük sınıflarımız sonra sınava girecek öğrencilerimiz ondan sonra diğer alanların açılması yoluna gidilebilir” şeklinde konuştu.

İlhan vatandaşları, hastalığı geçirmiş ve aşı olmuş olsa dahi tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiği yönünde uyardı.