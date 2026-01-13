Birçok ülke, İranlı büyükelçileri Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İran rejiminin kendi halkına karşı acımasız tutumu şok edici. İran'ı güçlü bir şekilde, kendi vatandaşlarına karşı şiddeti sona erdirmeye ve onların haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Barrot, "Fransa, Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) aracılığıyla, barışçıl göstericilere körü körüne uygulanan devlet şiddetini en sert şekilde tepki göstererek, baskıyı kınadı." dedi.

Barrot, bu durumu İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye bildirdiklerini ve ayrıca bugün görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Paris Büyükelçisi'ne de tekrar edeceklerini aktararak, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a karşı ek tedbir alma hazırlığı içinde olduğuna işaret etti.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Lübliyana Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Barışçıl göstericilere karşı şiddetin sona erdirilmesi, insan haklarına saygı gösterilmesi ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduk." ifadelerine yer verildi.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İran'daki protestolar ve açıklanan ölü sayıları nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını açıkladı.

Cooper, İran'daki gelişmelere ilişkin İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı değerlendirmede, İran'daki protestolarda ölenlerin sayısına ilişkin haberlerin endişe verici boyutlarda olduğunu dile getirdi.

Cooper, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak şekilde İran'daki olayları kınadığını da hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ben de bu mesajı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle dün yaptığımız konuşmada doğrudan ilettim. İngiltere olarak şahit olduğumuz ölümler, şiddet ve baskı karşısında duyduğumuz derin nefreti ve dehşeti ortaya koyuyor, İran'ı acilen gittiği yoldan dönmeye çağırıyoruz. Son derece rahatsız edici haberler üzerine bugün, Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı (Hamish Falconer) benim talimatımla İran'ın Londra Büyükelçisini duyduğumuz korkunç iddialar hakkında cevaplar almak için Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran'ın bu tutumu bir sapma ya da istisna değildir. Aksine rejimin temel niteliği ve siciliyle bütünüyle örtüşüyor."

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.