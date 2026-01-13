Parçalı Bulutlu -2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.01.2026 20:11

ASELSAN'ın piyasa değeri 30 milyar doları aştı

ASELSAN, 13 Ocak tarihinde borsanın kapanışı itibarıyla piyasa değerinde 30 milyar dolarını aşan ilk Türk şirketi olarak BIST 100 tarihine geçti.

ASELSAN'ın piyasa değeri 30 milyar doları aştı

Geçen yıl içerisinde Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükselerek, 1 trilyon TL piyasa değerine ulaşan ASELSAN’dan yeni bir rekor daha geldi. ASELSAN, geldiği nokta itibarıyla Avrupa’nın en değerli ilk 10 savunma sanayii şirketi arasında yer alarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.

ASELSAN'ın bu başarısında, uluslararası pazarlardaki etkinliği ve oyun değiştirici yüksek teknolojili ürünlere yaptığı yatırım kritik rol oynuyor.

Gelecek vizyonunu oluşturan üç hedeften biri olan ihracat odaklı büyümeyi en önemli önceliği haline getiren ASELSAN, son olarak NATO üyesi bir ülke ile imzaladığı 410 milyon dolar tutarındaki sözleşme ile küresel arenadaki ağırlığını pekiştirdi.

Avrupa ve ABD merkezli teknoloji devlerinin öncülüğünde küresel piyasalarda yaşanan yükseliş dalgasına eşlik eden ASELSAN, ileri teknoloji çözümleriyle yatırımcıların odağı haline gelirken, teknoloji dönüşümünün ülkemizdeki en güçlü temsilcisi oldu.

ASELSAN'dan güçlü finansal sonuçlar

ASELSAN’ın, büyümesi, sürdürülebilir finans yönetimi anlayışı ile destekleniyor.

ASELSAN, büyüyen bilançosu ve artan hasılatı ile güçlü operasyonel sonuçlar elde ediyor. AR-GE’ye ayırdığı kaynağı yıldan yıla artıran ASELSAN, bu yatırımların karşılığını yurt içinde ve yurt dışında imzaladığı yeni sözleşmelerle alıyor.

2023 yılı başından günümüze bakiye siparişlerini yüzde 120 oranında artırarak 17,9 milyar dolar seviyesine taşıyan ASELSAN, bu alanda yüzde 42 olan global artış ortalamasını yaklaşık üçe katlayarak dünya devlerinden pozitif yönde ayrıştı.

Benzer şekilde ASELSAN’ın imzaladığı ihracat sözleşmeleri de bu yıllarda önemli ölçüde arttı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 1,45 milyar dolar tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzalayan ASELSAN’ın bu alandaki artışı bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 171 oranında gerçekleşti.

ETİKETLER
ASELSAN Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:29
Birçok ülke, İranlı büyükelçileri Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı
20:10
Avrupa Birliği, İran'a yönelik ek tedbirler almaya hazırlanıyor
20:09
Bazı illerde eğitime kar tatili
19:42
Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti
18:47
Borsa İstanbul rekor tazeledi
19:11
Trump, İran'daki protestoculara "Devam edin, yardım yolda" mesajı verdi
Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
FOTO FOKUS
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ