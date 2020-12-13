Sağlık Bakanlığı 13 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 181 bin 199 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 26 bin 919. Bugünkü hasta sayısı 5 bin 103 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 22 bin 215.

Son 24 saatte 218 hasta vefat etti, 22 bin 215 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716, toplam hasta sayısı 1 milyon 836 bin 728, toplam vefat sayısı 16 bin 417, toplam ağır hasta sayısı 5973, hastalarda zatüre oranı %3.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 603 bin 780 oldu.