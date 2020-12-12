Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelere sağlık kuruluşları inşa eden Türkiye'den bir hamle daha geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Özgür Suriye 1. Cerrahi Günleri programı kapsamında, Türkiye'den alanlarında uzman bir grup doktor, iki günlüğüne, Suriye'nin Çobanbey beldesine gitti.

Etkinlikte Türk hekimler, Türkiye'ye hasta sevklerini azaltmak, Suriyeli sağlık çalışanlarının eğitimine destek, harekat bölgelerinde ameliyat ve hasta tedavisi süreçlerine katkı sağlamak üzere Çobanbey Hastanesi'nde Suriyeli doktorlar ve sağlık personeliyle bir araya geldi.

Türk doktorlar, Çobanbey Hastanesinde genel cerrahi, üroloji, beyin cerrahisi, kadın doğum, ortopedi, çocuk cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, göz, plastik cerrahi ve çene cerrahisi branşlarında 40 başarılı ameliyata imza attı.

Türkiye tarafından inşa edilen Çobanbey Hastanesinde 18 yataklı genel yoğun bakım, 5 yataklı pediatri yoğun bakım, 18 yataklı yeni doğan yoğun bakım üniteleri, 6 yataklı yanık ünitesi ve 8 ameliyathanesi bulunuyor.

2 günde 40 hasta ameliyat edildi

Suriye Hastaneleri Danışman Uzman Dr. Bahadır Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı olarak insani yardım kapsamında bölgede 8 hastanede hizmet vermekteyiz. Suriyeli hekimlerimizle ve personelle çalışmaktayız" dedi.

Karaca, süreçte elde edilen çok önemli faydaları taçlandırmak amacıyla 11-12 Aralık'ta 1. Özgür Suriye Cerrahi Günleri'ni düzenlediklerini belirterek, "Dallarında uzman Türk hekimler Suriye'ye davet edildi. Onlar da bu davetimize icabet ettiler. Bu süreçte kayıtsız kalmaları mümkün değildi" diye konuştu.

Çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Karaca, Türk hekimlerinin, Çobanbey Hastanesinde 2 günde 21'i çocuk 40 hastayı ameliyat ettiğini kaydetti.

