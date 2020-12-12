Ankara Şehir Hastanesi, dev hizmet alanı ve 15 bin kişilik uzman kadrosuyla Türkiye'nin en büyük ve modern şehir hastanesi. Yerleşkede onkoloji, kadın doğum, çocuk ve fizik tedavi dahil 7 ayrı alan hastanesi bulunuyor. Aynı anda iki helikopter ambulans hastaneye iniş yapabiliyor.

131 ameliyathane, 904 poliklinik ve 3 bin 800 yatağa sahip dev komplekste 3 binin üzerinde uzman hekim görev yapıyor.

İçinde dünyanın en büyük acil servisini barındıran hastane, Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet veriyor. Acil servis günde 6 bin hastaya bakabilecek kapasiteye sahip.

Günde 500-600 ameliyat yapılıyor

Ankara Şehir Hastanemiz Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastaneyi şu sözlerle anlatıyor:

"Günlük 90 bin kişinin içinden geçtiği, 20 bin kişinin muayene olduğu, günde 500-600 hastanın ameliyatının yapıldığı, günde 70-80 doğumun olduğu bir kompleks burası."

[Fotoğraf: AA]

Yoğun bakım ve acil servisler ikiye ayrıldı

Ankara Şehir Hastanesi, koronavirüs salgınında da büyük rol üstlendi. Yoğun bakım ve acil servisler, "normal" ve "pandemi" olarak ikiye ayrıldı. Böylece, koronavirüs hastaları ve diğer vakalar, birbirleriyle temas etmeden tedavi olabiliyor.

Türkiye'nin en kapsamlı yoğun bakım hizmeti de Ankara Şehir Hastanesinde veriliyor. 700 yoğun bakım yatağına, ihtiyaç halinde yatak ilave edilebiliyor.

Ayrıca, hastanenin yoğun bakım şartlarına uygun 352 yataklı medikal sığınağı da bulunuyor. Koronavirüs sürecinde de hasta yoğunluğunun yükünü büyük oranda Ankara Şehir Hastanesi üstleniyor.

Başka hastanelerden entübe hastalar alınıyor

Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, yoğun bakıma en ağır durumdaki hastaların geldiğini söyleyerek, "Acil servis ya da başka hastanelerden entübe hastalar alıyoruz" diyor.

Hastane salgın ve bulaşıcı hastalıklar için özel, virüslü havayı temiz hava ile değiştiren negatif basınçlı yoğun bakım servislerine sahip. Böylece yoğun bakım servisindeki sağlıkçılar virüsten korunabiliyor.