Sağlık Bakanlığı 11 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 208 bin 873 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 32 bin 106. Bugünkü hasta sayısı 5607 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 5516.

Son 24 saatte 226 hasta vefat etti, 5516 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452, toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, toplam vefat sayısı 15 bin 977, toplam ağır hasta sayısı 5952, hastalarda zatüre oranı %3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 458 bin 109 oldu.