Ömürlü köyünde yaşayan Tekin, COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine, ilk 8 günü evinde geçirdi. Durumu ağırlaşan Tekin, önce Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tekin, 6 günlük tedaviden sonra taburcu edildi.

"Hastalığım çok ağır geçti"

Dört çocuk ve yaklaşık 60 torun sahibi Emine Tekin, evde çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Hastalığı evde atlatamayınca hastanede yoğun bakıma alındığını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Hastalığım çok ağır geçti. Buradaki doktor ve hemşireler bana çok hizmet ettiler. Hastanede bana bebek gibi baktılar. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin. Ona çok teşekkür ediyorum. Erdoğan, yaşlıların tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Allah razı olsun."

"95 yıl önce bu illet gibi bir veba yayıldı"

Çocukluğunda veba salgını yaşandığını anlatan Tekin, "95 yıl önce bu illet gibi bir veba yayıldı. Özellikle çocukları çok etkiledi. Eskiden fakirlik vardı, doktor yoktu. Çoğu çocuk hayatını kaybetti. Ben de bu hastalığı geçirmiştim o dönem. Şimdi bu hastalığı da atlattım" dedi.

Emine Tekin'in kızı Hatice Doğan da sağlık ekibinin özverili bir şekilde hastaların tedavisi için çaba gösterdiğini belirterek, "Burada gördüğümüz hizmet bambaşkaydı. Bize bu hizmetleri sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.