Prof. Dr. Oğuztürk, karantina sürelerinin 14 günden 8 ile 10 gün arasına düşürülmesinin doğru olduğunu belirterek, kişilerin 14 gün karantinada tutulduğunda tedbirlere uyma konusunda rahat davrandıklarını söyledi.

Oğuztürk, “Kısa süre önce dünyada da bazı ülkeler bu tarz kararlar aldı. Türkiye de bunu vatandaşlarına uygulayacak şekilde hayata geçirdi. Bu anlamda benim şahsi kanaatimce izolasyon süresinin kısaltılması; vaka sayısının azaltılması ve virüsle mücadelede katkı sağlayacaktır düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yüksek riskli gruptakiler kapsam dışında

Oğuztürk, asemptomatik olan bireylerde karantina süresinin kısaltılmasının önemli olduğunu belirterek, "Eğer bir asemptomatik durum varsa yani belirti ve şikayetlerin olmadığı bir süreç söz konusuysa test yaptırmadan dahi izolasyonun sonlandırılması durumu söz konusu. Ama bu ülkemizdeki her gruptaki vatandaşlar için geçerli değil. Yüksek riskli işlerde çalışanlar, kapsam dışı diye kabul edildi. Hastalığın 10’uncu günden itibaren bulaştırıcılık anlamında bize negatiflik sunduğunu gördük" diye konuştu.

“Kısıtlamalar uyulursa vaka sayısı daha da azalacaktır”

Prof. Dr. Oğzutürk, ayrıca havaların soğumasıyla birlikte vakaların artacağının önceden bilindiğine dikkat çekerek, "Bu konu yaz aylarından itibaren insanlara belli bir şekilde belirtiliyor ve uyarılar yapılıyordu; ama gördüğümüz üzere kurallara uyulma noktasındaki bazı dirençlerden dolayı vaka sayıları artmış durumda. Kısıtlamalara uyulduğu takdirde, vaka sayılarının önümüzdeki süreçte bir miktar azalacaktır. Zaten Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde vaka sayılarının dörtte bire yakın şekilde azaldığı ifade ediliyor. Gönül istiyor ki aşılama sürecinden sonra vakaların daha da azaldığı ve sağlık çalışanlarımızın ve hastanedeki servislerin yoğun bakım ünitelerinin daha kontrollü bir şekilde faaliyet verdiği bir süreci biz de görelim" değerlendirmesinde bulundu.