Kapaklı'da bir fermuar fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Özge Demir'in bir süre önce yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı. 7 aylık hamile olan Demir, Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedavi altına alındı.

Gün geçtikçe sağlık durumu ağırlaşan genç kadının karnında ölen bebeği, 26 Kasım'da ameliyatla alındı. Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Demir, 6 Aralık'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

