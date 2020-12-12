Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
Sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik. Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir" dedi.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz