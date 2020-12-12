Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 189 bin 65 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 203 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 191 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon milyon 898 bin 517'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809, vefat sayısı 16 bin 199, ağır hasta sayısı 5 bin 961 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım."